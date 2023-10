Κάτοικος Μαδρίτης για τα επόμενα πέντε χρόνια θα παραμείνει ο Φεντερίκο Βαλβέρδε, ο οποίος φαίνεται να συμφώνησε με τη Ρεάλ για νέο συμβόλαιο διάρκειας έως το 2028.

Ανανεώσεων συνέχεια στη Ρεάλ Μαδρίτης! Οι Μερένγκες θέλουν να κρατήσουν πάση θυσία τη νέα τους γενιά στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» και τα επόμενα χρόνια, με τα πρώτα ονόματα να έχουν πάρει σειρά.

Μετά τον Εντουαρντό Καμαβινγκά θα ακολουθήσει και η ανανέωση του συμβολαίου του Φεντερίκο Βαλβέρδε, ο οποίος θα δεσμευτεί στους Μερένγκες μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Παρά το ενδιαφέρον που έχουν εκφράσει ανά καιρούς σύλλογοι τεράστιου μεγέθους όπως οι Λίβερπουλ και Μπάγερν, ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκαλύπτει πως υπάρχει συμφωνία προκειμένου οι δυο πλευρές να συνεχίσυν μαζί και για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Για να είναι σίγουρη μάλιστα πως θα έχει το πάνω χέρι σε κάθε μελλοντική διαπραγμάτευση η Ρεάλ θα ορίσει τη ρήτρα αποδέσμευσης του Ουρουγουανού μέσου στο ποσό του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ.

Πλέον το μόνο που απομένει είναι η ανακοίνωση που θα επισημοποιήσει το deal, με τους Μαδριλένους την ίδια ώρα να ετοιμάζουν σχετικές ενημερώσεις και για τις ανανεώσεις των Καμαβινγκά, Βινίσιους και Μιλιτάο.

