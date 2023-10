Η Ρεάλ Μαδρίτης έβαλε μυθική ρήτρα στο συμβόλαιο Καμαβινγκά

Ο Εντουαρντό Καμαβινγκά συμφώνησε με την Ρεάλ Μαδρίτης για νέο συμβόλαιο, το οποίο θα έχει απλησίαστη ρήτρα.

Στην Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί... κανόνα η υψηλή ρήτρα, σε όποιο νεαρό παίκτη ανανεώνεται το συμβόλαιό του και ο Εντουαρντό Καμαβινγκά δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση.

Οι Ισπανοί ήρθαν σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας τους με τον 21χρονο για ακόμα 5 σεζόν, με το σχετικό ποσό να ορίζεται στο 1 δισ., προκειμένου να μην υπάρχει κίνδυνος να χαθεί από κάποια άλλη ομάδα.

Ο Καμαβινγκά με τη φανέλα της ισπανικής ομάδας μετράει 110 συμμετοχές με δυο γκολ και πέντε ασίστ, έχοντας κατακτήσει όλους τους συλλογικούς τίτλους που θα μπορούσε.

