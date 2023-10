Έτοιμος να ανανεώσει το συμβόλαιο του με την Ατλέτικο Μαδρίτης είναι ο Ντιέγκο Σιμεόνε.

Προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης για αρκετά χρόνια ακόμα φαίνεται πως θα συνεχίσει να είναι ο Ντιέγκο Σιμεόνε. Σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, ο «Τσόλο» τα έχει βρει σε όλα με τους «ροχιμπλάνκος» και το μόνο που απομένει αυτή τη στιγμή, είναι το τυπικό σκέλος της υπόθεσης.

Όπως επιβεβαιώνεται και από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Σιμεόνε θα υπογράψει μέσα στις επόμενες εβδομάδες το νέο του συμβόλαιο με την Ατλέτικο Μαδρίτης, στην οποία βρίσκεται από το καλοκαίρι του 2011. Μια είδηση που έρχεται λίγες μόλις ημέρες μετά το ιστορικό επίτευγμα του Σιμεόνε, ο οποίος από το βράδυ της Τετάρτης βρίσκεται στην 3η θέση των προπονητών με τα περισσότερα παιχνίδια στο Champions League μόνο με μια ομάδα (97), πίσω μονάχα από τους Σερ Άλεξ Φέργκιουσον (190) και Αρσέν Βενγκέρ (177).

🚨 Diego Simeone, set to sign new deal at Atlético very soon. Verbal agreement in place, just waiting to get it sealed but all considered almost done.



⚪️🔴 After almost 12 years as Atléti coach, Simeone is prepared to accept the proposal and keep staying at the club. pic.twitter.com/uBFqAKGzCJ