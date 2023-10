Έξω φρενών με το γεγονός πως η Ανδόρα δεν θα αγωνίζεται από τη νέα σεζόν στο εθνικό στάδιο της χώρας εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Ζεράρ Πικέ.

Όπως ανακοίνωσε, ο Υπουργός αθλητισμού της Ανδόρας, η ομώνυμη ομάδα, μέλος της οποίας είναι και ο Χρήστος Αλμπάνης, δεν θα μπορεί από τη νέα σεζόν να αγωνίζεται στο Εθνικό Στάδιο της χώρας, επειδή πρόθεσή της είναι να το μετατρέψει σε γήπεδο πολλαπλών χρήσεων. Αυτό εξόργισε τον ιδιοκτήτη της, Ζεράρ Πικέ, ο οποίος με μήνυμά του στα social media εξέφρασε... αφιλτράριστα την οργή του, αφού βλέπει τις επενδύσεις του να πέφτουν στο κενό.

«Έχουμε επενδύσει περισσότερα από 4 εκατομμύρια ευρώ για την προσαρμογή του Εθνικού Σταδίου. Δεν υπάρχει αθλητική εγκατάσταση στην Ανδόρα με τις προϋποθέσεις για να μπορέσει να αγωνιστεί η ομάδα του χρόνου.

Ευχαριστούμε που μας διώξατε από τη χώρα. Δεν έχουμε άλλη λύση από το να φύγουμε και να αλλάξουμε το όνομα του συλλόγου. Συγχαρητήρια, η Ανδόρα είναι πλέον χωρίς επαγγελματικό ποδόσφαιρο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πικέ.

Hem invertit més de 4M d’euros en adequar l’Estadi Nacional perquè @LaLiga ens deixi jugar i ara ens feu fora. No hi ha cap instal.lació esportiva a Andorra amb condicions per poder competir l’any que ve. Gràcies per expulsar-nos del país. No ens queda una altra solució que… https://t.co/XOkAzaxkk5