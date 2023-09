Ο Σέρχιο Ράμος «πλήγωσε» την ίδια του την ομάδα χαρίζοντας ένα σημαντικό «τρίποντο» στη Μπαρτσελόνα, αλλά κοιτάει ήδη μπροστά.

Χάρη στο αυτογκόλ του Σέρχιο Ράμος στο 76' η Μπαρτσελόνα έκαμψε την αντίσταση της Σεβίλλης (1-0) και αφήνοντας πίσω της την ισοπαλία με τη Μαγιόρκα επέστρεψε την κορυφή της La Liga.

Το βράδυ της Παρασκευής (29/09) ήταν ένα από τα χειρότερα που βίωσε ο Ισπανός αμυντικός μετά την επιστροφή του στη Σεβίλλη. Παρόλο που πραγματοποίησε καλή εμφάνιση, το αυτογκόλ που προκάλεσε την ήττα της ομάδας του σημάδεψε τη βραδιά.

Λίγες ώρες μετά την ήττα, ο Ανδαλουσιανός σέντερ μπακ έκανε μια ανάρτηση στο Twitter με την οποία παραδέχτηκε ότι η ήττα «τον πληγώνει λόγω του αποτελέσματος και των περιστάσεων».

«Ένα ματς που πονάει λόγω αποτελέσματος και συγκυριών, αλλά μας ενισχύει λόγω της εικόνας και της στάσης της ομάδας. Συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε και ήδη σκεφτόμαστε μόνο το Champions League», ήταν το μήνυμά του στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Ράμος γυρίζει σελίδα και ήδη σκέφτεται τη σημαντική επίσκεψη της Σεβίλλης στην Αϊντχόφεν.

Un partido que duele por el resultado y las circunstancias, pero que nos refuerza por la imagen y actitud del equipo. Seguimos creciendo y ya pensamos solo en la @ChampionsLeague.



A match that hurts because of the result and the circumstances, but that strengthens us because of… pic.twitter.com/KCZL1Vhuf6