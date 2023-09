Γκριεζμάν: «Ο γιος μου θα πάει σχολείο φορώντας περήφανα τη φανέλα της Ατλέτι»

Ο Αντουάν Γκριεζμάν, επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης, μετά τη νίκη με 3-1 στο ντέρμπι με τη Ρεάλ, είπε εμφανώς χαρούμενος ότι ο γιος του θα πάει σχολείο αυτή τη Δευτέρα (25/09) «φορώντας περήφανα τη φανέλα της Ατλέτι»!

Με τρια γκολ των Άλβαρο Μοράτα (2) και Αντουάν Γκριεζμάν, η ανώτερη Ατλέτικο Μαδρίτης νίκησε τη Ρεάλ στο πρώτο ντέρμπι της σεζόν (3-1). Μιλώντας μετά το τέλος του αγώνα, ο Γάλλος επιθετικός ανέφερε ότι προσπαθεί να είναι «παράδειγμα σε όλα» στον αγωνιστικό χώρο και τόνισε ότι η ομάδα ήθελε να «δείξει» ότι η ήττα με 3-0 από τη Βαλένθια ήταν «ατύχημα».

«Είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που βρίσκομαι εδώ. Θα άφηνα τα πάντα στο γήπεδο για να ακούσω ξανά αυτό το τραγούδι και πολύ ενθουσιασμένος. Αύριο, ο γιος μου θα είναι χαρούμενος και περήφανος στο σχολείο φορώντας τη φανέλα της Ατλέτι», δήλωσε στο «Dazn».

Ενώ όσον αφορά στην άμυνα σημείωσε: «Ο Ελ Τσόλο (Ντιέγκο Σιμεόνε) έχει πολλά να κάνει με αυτό. Τελικά, είμαι ομαδικός παίκτης. Προσπαθώ να είμαι παράδειγμα σε όλα. Υπάρχουν στιγμές που είναι απαραίτητο να είμαι στην άμυνα, να καθαρίζω μπάλες από το σημείο του πέναλτι, αμύνομαι.. Βλέπω όλους τους συμπαίκτες μου που είναι όλοι πίσω να αμύνονται, νομίζω ότι δεν μπορώ να τους απογοητεύσω και πρέπει να τους βοηθήσω».

«Βγήκαμε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο, αλλά στο τέλος μείναμε πολύ πίσω, τους αφήσαμε να παίξουν και προκάλεσαν μεγάλο κίνδυνο, μεγάλη ζημιά. Στο δεύτερο βγήκαμε πιο δυνατοί, ψηλότερα και αυτό μας βοήθησε να πετύχουμε το τρίτο γκολ. Χαίρομαι με την απόδοση της ομάδας. Ήταν ένα ατύχημα στη Βαλένθια και έπρεπε να κερδίσουμε και να το αποδείξουμε», είπε.

