Γοδίν: «Δεν πιστεύω ότι το Champions League χρωστάει κάτι στην Ατλέτικο...»

Ο Ντιέγκο Γοδίν, που πρόσφατα αποσύρθηκε από την ενεργό δράση, παραχώρησε εκτενή συνέντευξη στην «Marca».

«Δεν νομίζω ότι το Champions League χρωστάει τίποτα στην Ατλέτικο. Τα πράγματα τα επιδιώκεις και τα κερδίζεις με βάση την την αξία τους. Αυτό που καταφέραμε είναι επειδή παλέψαμε για αυτό, το αξίζαμε… και αυτό που δεν καταφέραμε είναι επειδή δεν μπορούσαμε ή ο αντίπαλος τα πήγε καλύτερα», ήταν τα λόγια του Ουρουγουανού άλλοτε αρχηγού της Ατλέτικο Μαδρίτης Ντιέγκο Γοδίν, όταν ρωτήθηκε για το αν η μοίρα ή ίδια η διοργάνωση του Champions League οφείλει κάτι στην Ατλέτι (μετά τους δύο χαμένους τελικούς το 2014 και το 2016).

🎙️| Diego Godín: “I don’t think the Champions League owes anything to Atlético. Things must be sought and earned on their own merits. What we achieved is because we fought for it, we deserved it… and what wasn’t achieved is because we couldn’t or the opponent did better.” @marca pic.twitter.com/XhLd7gtWx6