Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Γιανίκ Φερέιρα Καράσκο θα συνεχίσει την καριέρα του στην Σαουδική Αραβία και την Αλ Σαμπάμπ.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε πως η Ατλέτικο Μαδρίτης έφτασε σε συμφωνία με την Αλ Σαμπάμπ για την παραχώρηση του Γιανίκ Φερέιρα Καράσκο. Ο 29χρονος Βέλγος αριστερός εξτρέμ είχε ένα χρόνο ακόμη συμβόλαιο με τους Μαδριλένους, όμως οι δύο πλευρές επέλεξαν να μην συνεχίσουν την κοινή τους πορεία.

Οι «Ροχιμπλάνκος» αναμένεται να καρπωθούν ένα ποσό κοντά στα 15 εκατ. ευρώ από την πώλησή του ενώ ο ίδιος θα υπογράψει ένα πλουσιοπάροχο τριετές συμβόλαιο, που σίγουρα αποτέλεσε το ισχυρότερο κίνητρο για να πάρει την απόφαση αυτή.

Την περασμένη σεζόν ο Γιανίκ Φερέιρα Καράσκο παραγματοποίησε 44 συμμετοχές με την φανέλα της Ατλέτικο Μαδρίτης σκοράροντας δέκα γκολ και μοιράζοντας πέντε ασίστ στα 2.842 λεπτά που αγωνίστηκε.

