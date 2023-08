Σύμφωνα με τον Πορτογάλο δημοσιογράφο Πέδρο Αλμέιδα η Μενφίκα και η Ατλέτικο Μαδρίτης έδωσαν για τον μονοετή δανεισμό του Ζοάο Φέλιξ.

Η Μπενφίκα φέρεται να ετοιμάζεται για «βόμβα»! Σύμφωνα με τον Πορτογάλο δημοσιογράφο, Πέδρο Αλμέιδα, οι Αετοί της Λισαβόνας κατέληξαν σε οριστικό «deal» με την Ατλέτικο Μαδρίτης για να φέρουν τον Ζοάο Φέλιξ και πάλι στο «σπίτι» του.

Ο Πορτογάλος επιθετικός μοιάζει δεδομένο πως δεν θα συνεχίσει στους Ροχιμπλάνκος μετά την ολοκλήρωση του δανεισμού του στην Τσέλσι και τις προηγούμενες εβδομάδες «συνδέθηκε» με αρκετές ομάδες, όπως η Μπαρτσελόνα.

Αν επιβεβαιωθεί το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Αλμέιδα o 23χρονος επιθετικός θα ψάξει το «restart» της καριέρας του στην ομάδα που τον... απογείωσε. Θυμίζουμε πως η Ατλέτικο είχε αγοράσει τον Φέλιξ από την Ατλέτικο αντί 127 εκατομμυρίων ευρώ. Προέρχεται από τις ακαδημίες των Αετών καιθμε την πρώτη ομάδα μέτρησε 43 εμφανίσεις, με 20 γκολ και 11 ασίστ.

