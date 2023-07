Ο Τζουντ Μπέλινγκχαμ και Χοσέλου σκόραραν με πανέμορφο τρόπο τα πρώτα - έστω κι ανεπίσημά τους - γκολ με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η Ρεάλ Μαδρίτης επικράτησε της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε φιλικό αγώνα με 2-0. Κι όπως είναι λογικό τα βλέμματα ήταν στραμμένα πάνω στη μεταγραφή των 134 εκατ. ευρώ, που ακούει στο όνομα «Τζουντ Μπέλινγκχαμ».

Ο Άγγλος φρόντισε με το... καλημέρα να αποδείξει ότι έχει πάει στη Μαδρίτη για μεγάλα πράγματα και μόλις στο 6' με ένα πανέμορφο σκαφτό άνοιξε το σκορ. Το τελικό 2-0 διαμορφώθηκε από την άλλη μεταγραφή της «βασίλισας», Χοσέλου.

Δείτε το γκολ του Μπέλινγκχαμ:

Jude Bellingham's first goal for Real Madrid is a beauty 😍



(via @realmadriden)pic.twitter.com/JIH0Jb5C2A