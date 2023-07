Ο Τζιμ Ράτκλιφ, ο πλουσιότερος άνθρωπος του Ηνωμένου Βασιλείου και τώρα υποψήφιος αγοραστής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, επιβεβαιώνει ότι πέρυσι ήθελε το 50% της Μπαρτσελόνα.

Ο σερ Τζιμ Ράτκλιφ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στο Ηνωμένο Βασίλειο και σήμερα στην προσπάθεια να γίνει ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε «μάχη» με τους επενδυτές από το Κατάρ, αποκάλυψε ότι πέρυσι επικοινώνησε με το διοικητικό συμβούλιο υπό την προεδρία του Τζουάν Λαπόρτα για να πάρει το 50% της ιδιοκτησίας της Μπαρτσελόνα. Η απάντηση του συλλόγου της Βαρκελώνης ήταν ένα ηχηρό «όχι».

«Είχαμε ενδιαφέρουσες συζητήσεις με την Μπάρτσα και τους είπαμε ότι αντί να πουλήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία, θα τους πληρώναμε μεταξύ 2 έως 3 δισεκατομμύρια για την αναδιαμόρφωση του Spotify Camp Nou, plus την αγορά του 50% της περιουσίας του συλλόγου», αναφέρει ο 70χρονος Άγγλος μεγιστάνας, σε ένα απόσπασμα του βιβλίου για την ομάδα Grit, Rigor & Humor: The INEOS Story, που προωθείται από τους Times.

Ο Ράτκλιφ πρόσθεσε ότι στις συναλλαγές του με την Μπάρτσα υποσχέθηκε ότι δεν θα μεταβιβάσει αργότερα το ποσοστό του σε τρίτους: «Θέλαμε επίσης να υπογράψουμε μια δήλωση σύμφωνα με την οποία υποσχεθήκαμε ότι δεν θα πουλήσουμε ποτέ τον σύλλογο, αλλά η Μπάρτσα απέρριψε την πρόταση επειδή οι ιδιοκτήτες της είναι οι εταίροι (socios)» . Προφανώς, οποιαδήποτε πρόοδος σε μια υποθετική διαπραγμάτευση θα έπρεπε να περάσει από μια διαδικασία αλλαγής του καταστατικού του συλλόγου με την έγκριση των μελών.

Ο Βρετανός κατανοεί τη θέση ισχυρού άνδρα των Καταλανών, επισημαίνοντας ότι «δεν θα μπορούσε να παρουσιάσει αυτή την πρόταση στους οπαδούς, αν και ο δρόμος που ακολουθούν είναι μια καταστροφή. Οι εντολές είναι βραχυπρόθεσμες, οπότε έρχεται, διοικεί για πέντε χρόνια και μετά περνάει την ευθύνη σε άλλον».

Παράλληλα, άσκησε κριτική για την πώληση περιουσιακών στοιχείων από την Μπάρτσα: «Έχουν ήδη πουλήσει μέρος των τηλεοπτικών δικαιωμάτων και του merchandising σε ένα αμερικανικό ταμείο για τα επόμενα 25 χρόνια. Έτσι, έχουν ήδη μετρητά που μπορούν να σπαταλήσουν. Η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Γιουνάιτεντ, η Σίτι ... όλες είχαν παρόμοιο προϋπολογισμό, γύρω στα 930 εκατ. ευρώ. Η Μπάρτσα μετά από αυτή τη διαχείριση έχει περίπου 530 εκατομμύρια».

