Η Μπαρτσελόνα καταστρώνει το plan B της και αναλύουν την αγορά για παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά, με τον Νεϊμάρ να έχει προταθεί στους Καταλανούς.

Η Μπαρτσελόνα πρόκειται να... ενεργοποιήσει το σχέδιο Β για να ενισχύσει το ρόστερ της μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων με τον Λιονέλ Μέσι. Οι Μπλαουγκράνα είναι σίγουροι πως θα έχουν ένα επαρκές όριο αποδοχών για να φέρουν στο «Καμπ Νου» αστέρια κορυφαίου επιπέδου και έτσι τώρα αναλύουντην αγορά. Ο στόχος είναι να υπογράψουν ένα όνομα που θα κάνει τη διαφορά με σαφείς όμως προτεραιότητες.

Ένας από τους παίκτες που έχει προσφερθεί στους Μπλαουγκράνα είναι ο Νεϊμάρ, ο οποίος θα φύγει από την Παρί Σεν Ζερμέν και είναι διατεθειμένος να κάνει προσπάθεια για να επιστρέψει. Ο προπονητής της Μπάρτσα, Τσάβι Ερνάντες, είχε σχεδιάσει τη σεζόν με τη δυνατότητα να παίξει με τον Μέσι. Είχε αλλάξει μάλιστα και το rotation για να μπορεί να τον συμπεριλάβει στην ενδεκάδα με σημαντικό ρόλο.

Ο Καταλανός τεχνικός είχε μιλήσει με τον Λίο και πίστευε ότι θα ήταν ένα σημαντικό κομμάτι για το επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του. Τώρα είναι προφανές ότι θα αναζητήσει έναν διαφορικό ποδοσφαιριστή στην κορυφή που θα βοηθήσει τους Ντεμπελέ, Ραφίνια και Λεβαντόφσκι. Για τον Τσάβι είναι προτεραιότητα η υπογραφή ενός δεύτερου σκόρερ, ενός μέσου που θα αντικαταστήσει τον Μπουσκέτς και επίσης ενός εξτρέμ. Και μετά το «όχι» του Μέσι, καλό θα του έκανε ένας εξτρέμ που μπορούσε να παίξει κι αριστερά.

Είναι προφανές ότι ο Νεϊμάρ είναι παγκόσμιος σταρ, αλλά ο μισθός του και οι όροι που θα μπορούσε να επιβάλει η Παρί θα έκαναν την υπόθεση περίπλοκη. Υπάρχουν πολλοί παίκτες που περιμένουν να έρθουν στη Μπαρτσελόνα και οι άνθρωποι της ομάδας πλέον θα ανακατευθύνουν τον προγραμματισμό τους με τα χρήματα που ο επρόκειτο να επενδύσουν για την επιστροφή του Μέσι.

