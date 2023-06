Το πρώτο κομμάτι των εγγράφων για να επισημοποιήσει τη μεταγραφή του στην Αλ Ιτιχάντ υπέγραψε ο Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος συμφώνησε για συμβόλαιο με διάρκεια έως το 2025.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η μετακίνηση του Καρίμ Μπενζεμά στην Αλ Ιτιχάντ. Έπειτα από 14 χρόνια θητείας με τη λευκή φανέλα ο Γάλλος φορ αποχαιρέτησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με γκολ στον τελευταίο του αγώνα κόντρα στη Μπιλμπάο και αμέσως μετά... φούλαρε για την οριστικοποίηση της μεταγραφής του.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο έμπειρος φορ υπέγραψε ήδη τα πρώτα έγγραφα με τους Σαουδάραβες και απομένει πλέον να πέσουν και οι τελικές υπογραφές σε συμβόλαιο διάρκειας έως το 2025.

Παράλληλα βέβαια θα υπάρχει και η οψιόν επέκτασης για ακόμα έναν χρόνο σε περίπτωση που οι δυο πλευρές μείνουν ικανοποιημένες από τη συνεργασία τους.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο πλούτος που θα εισπράξει ο Μπενζεμά είναι αμύθητος, καθώς υπολογίζεται πως θα αυξήσει τον τραπεζικό του λογαριασμό κατά 200 εκατομμύρια ευρώ μέσα στη διετία.

🚨🇸🇦 Karim Benzema has signed main part of docs to become new Al Ittihad player joining the Saudi league — here we go!



Understand contract will be valid until 2025 but will also include option for further season.



Karim will say goodbye to Madrid fans then travel to Saudi. pic.twitter.com/OCzwszv2OL