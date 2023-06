Με γκολ είπε «αντίο» στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Καρίμ Μπενζεμά, ο οποίος λίγο αφού σκόραρε κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο έγινε αλλαγή και γνώρισε την αποθέωση ολόκληρου του «Μπερναμπέου».

Τέλος εποχής... Καρίμ Μπενζεμά στη Ρεάλ Μαδρίτης! Φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα στο «Μπερναμπέου» στην αναμέτρηση απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο αφού οι πάντες ήξεραν πως δεν επρόκειτο απλά για ένα παιχνίδι, αλλά για το «αντίο» του Γάλλου στράικερ.

Άλλωστε, ο σύλλογος ανακοίνωσε επίσημα πως ο 35χρονος θα αποχωρήσει τους Μερένγκες μετά από 14 χρόνια. Χρόνια στα οποία έγραψε τη δική του μοναδική ιστορία σε έναν από τους γίγαντες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου. Σε 647 παιχνίδια σκόραρε 354 γκολ και μέτρησε 165 ασίστ. Πανηγύρισε περισσότερους τίτλους (25) από οποιονδήποτε άλλον Madridista - πλην του Μαρσέλο - αλλά και μια χρυσή μπάλα.

Karim Benzema scores from the spot with his final touch of the ball in a Real Madrid shirt 🤍 pic.twitter.com/45ms4vjoNy