Ο Αρης Λεμεσού «έκλεισε τα εισιτήρια» στον Μπενζεμά

Οι πρωταθλητές Κύπρου θέλησαν δημόσια να... δελεάσουν τον Καρίμ Μπενζεμά και μάλιστα του... έστειλαν και τα αεροπορικά εισιτήρια για να μεταβεί στο νησί.

Στη Σαουδική Αραβία και την Αλ-Ιτιχάντ θα συνεχίσει ο Καρίμ Μπενζεμά, καθώς ο Γάλλος φορ πήρε την απόφαση να αφήσει τη Ρεάλ ύστερα από 14 σεζόν.

Στα 35 του παραμένει ένας στράικερ κλάσης και ο Αρης Λεμεσού θέλησε να... προβάλει την Αλ-Ιτιχάντ και να τον «κλέψει».

Οι πρωταθλητές Κύπρου που θα παίξουν στο Champions League για πρώτη φορά στην ιστορία τους απεύθυναν στον Μπενζεμά.... δημόσιο κάλεσμα και μάλιστα του «έκλεισαν» τα εισιτήρια για να «πετάξει» από τη Μαδρίτη στη Λάρνακα.

Hey Karim 👋 @Benzema



We’re looking forward to our @ChampionsLeague QR debut.



Will you join ARIS? Come to Cyprus 🇨🇾 The ticket is on us 😉 pic.twitter.com/wcLeF4ULYR