Μετά από 18 χρόνια στην «οικογένεια» της Μπαρτσελόνα και 15 στην πρώτη ομάδα ο Σέρχιο Μπουσκέτς επικοινώνησε στη διοίκηση την απόφαση του να αποχωρήσει.

Το κεφάλαιο του Σέρχιο Μπουσκέτς στην Μπαρτσελόνα «κλείνει». Τα προηγούμενα 24ωρα είχε γίνει γνωστό πως ο 34χρονος Ισπανός αμυντικός χαφ σκοπεύει να ανανεώσει τη συνεργασία του με τους Καταλανούς για ακόμα μια χρονιά, όμως εν τέλει η Marca αποκάλυψε πως ο αρχηγός της ομάδας του Τσάβι επικοινώνησε στη διοίκηση του κλαμπ την οριστική απόφαση του να αποχωρήσει και μάλιστα σύντομα αναμένεται να υπάρξει και επίσημη ανακοίνωση.

Ο πολύπειρος πλέον μέσος πήγε το 2005 στους Μπλαουγκράνα σε ηλικία 17 ετών, εντάχθηκε στην U19 της ομάδας και από το 2008 έγινε μέλος της πρώτης ομάδας. Συνολικά όλα αυτά τα χρόνια μετράει 719 εμφανίσεις με 18 γκολ και 45 ασίστ. Στο παλμαρέ του έχει τρία Champions League, ισάριθμα Παγκόσμια Κύπελλα και Super Cup Ευρώπης, οκτώ πρωταθλήματα χωρίς να υπολογίζεται το φετινό, επτά Copa del Rey και άλλα τόσα Super Cup.

Πλέον αναμένεται η τελική απόφαση του Μπουσκέτς για το μέλλον του με το MLS και τη Σαουδική Αραβία να είναι οι πιθανότεροι προορισμοί.

