Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Τόνι Κρόος έβαλε την υπογραφή του στην επέκταση της συνεργασίας του με τη Ρεάλ Μαδρίτης για ακόμα μια σεζόν.

Η «Marca» είχε αποκαλύψει την απόφαση του Τόνι Κρόος να παραμείνει στη Ρεάλ Μαδρίτης και πλέον έχουμε και υπογραφές! Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο πολύπειρος Γερμανός μέσος ολοκλήρωσε και τις γραφειοκρατικές λεπτομέρεις του «deal», καθώς υπέγραψε το νέο, μονοετές συμβόλαιο του και πλέον απομένει μόνη η ανανοίκωση της Βασίλισσας.

Ο 33χρονος χαφ αποκτήθηκε από τους Μερένγκες το καλοκαίρι του 2014 από την Μπάγερν Μονάχου αντί 25 εκατομμυρίων ευρώ. Έκτοτε μετράει 406 εμφανίσεις, 27 γκολ και 88 ασίστ, έχει σηκώσει τέσσερα Champions League, πέντε Παγκόσμιο Κύπελλα συλλόγων, τρία πρωταθλήματα, ισάριθμα Super Cup Ισπανίας και τέσσερα ευρωπαϊκά Super Cup.

Tην τρέχουσα σεζόν έχει πραγματοποιήσει 41 συμμετοχές με την φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας δύο γκολ και πέντε ασίστ σε περισσόιτερα από 3.000 αγωνιστικά λεπτά.

