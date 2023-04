Ο Ρούντιγκερ πήγε να δώσει την φανέλα του και οι φίλαθλοι της Κάντιθ του επιτέθηκαν φραστικά και πέταξαν αντικείμενα (vid)

Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ της Ρεάλ Μαδρίτης δέχθηκε ύβρεις και αντικείμενα από τους οπαδούς της Κάντιθ στην προσπάθειά του να δώσει την φανέλα του.

Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ της Ρεάλ Μαδρίτης κατευθύνθηκε στην εξέδρα για να δώσει τη φανέλα του σε φιλάθλους που την ζητούσαν μετά την λήξη του εκτός έδρας αγώνα της «Βασίλισσας» με την Κάντιθ, όπου εκείνη επικράτησε με 2-0 χάρη στα γκολ των Νάτσο και Ασένσιο, και δέχθηκε επίθεση από τους οπαδούς των γηπεδούχων που τον έβριζαν και του πετούσαν αντικείμενα.

Μάλιστα, αφού έδωσε την φανέλα και πήγαινε προς την φισούνα για να πάει στα αποδυτήρια, του την «έπεσε» και ο ποδοσφαιριστής των γηπεδούχων, Ρουμπέν Αλκαράθ βλέποντας τις αντιδράσεις των φιλάθλων της ομάδας του.

Κάποιες αναφορές κάνουν λόγο και για ρατσιστική επίθεση ενάντίον του, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έχει επιβεβαιωθεί.

As Rudiger goes to give his shirt to a fan, the Cadiz crowd calls him a son of a bitch and throw objects. Then a Cadiz player comes as a white knight to score brownie points with the fans. pic.twitter.com/PcJ82dDmCb