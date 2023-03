Λαπόρτα: «Θα κάνω τα πάντα για να γυρίσει ο Μέσι»

Σύμφωνα με δημοσιογράφο της καταλανικής Sport, ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ζουάν Λαπόρτα, λέει στον κλειστό του κύκλο πως θα κάνει τα πάντα για να φέρει ξανά τον Λιονέλ Μέσι στους Μπλαουγκράνα.

Η επιχείρηση «Λιονέλ Μέσι, η μεγάλη επιστροφή» βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο αντιπρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Ράφα Γιούστε, επιβεβαίωσε πως το κλαμπ βρίσκετα σε επικοινωνία με τον ατζέντη του Αργεντινού σούπερ σταρ και πλέον είναι απόλυτα κατανοητό πως η επιστροφή του «Pulga» είναι προσωπικό στοίχημα του Ζουάν Λαπόρτα.

Σύμφωνα με δημοσιογράφο της καταλανικής Sport, Νταβίντ Ρεβέρτερ, ο πρόεδρος των Μπλαουγκράνα έχει πει σε άτομα του στενού του κύκλου πως θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του για να... πυροδοτήσει την απόλυτη «βόμβα»!

«Θα κάνω τα πάντα για να γυρίσει ο Μέσι πίσω. Πρέπει να γυρίσει στην Μπάρτσα με οποιονδήποτε τρόπο», είναι η χαρακτηριστική ατάκα του Ζουάν Λαπόρτα.

🚨🚨| Joan Laporta to his inner circle: “I will do everything in my power to bring Leo Messi back. He must return to Barça in any way possible.”@DBR8 [🎖️] pic.twitter.com/KQMVEvrNyD