Ο Νταβίντ Αλάμπα ήταν ο μόνος παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης που έβαλε πρώτο τον Λιονέλ Μέσι και δεύτερο τον Καρίμ Μπενζεμά στην ψηφοφορία των βραβείων της FIFA, γεγονός για το οποίο δέχθηκε ρατσιστική επίθεση στα social media από οπαδούς της Ρεάλ. Ξεκαθάρισε ο Αυστριακός για το τι ισχύει.

Η τελετή των The Best FIFA Football Awards 2022 πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Παρίσι και είχε θριαμβευτή τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της χρονιάς μετά από ψηφοφορία των αρχηγών και των προπονητών όλων των εθνικών ομάδων υπό την αιγίδα της FIFA.

Ορισμένες ψήφοι είχαν το δικό τους ενδιαφέρον, όπως αυτή του Λιονέλ Μέσι που έβαλε τον Νεϊμάρ πάνω από τον Κιλιάν Μπαπέ (αμφότεροι συμπαίκτες του στην Παρί Σεν Ζερμέν), ή αυτή του Μο Σαλάχ που δεν συμπεριέλαβε κανέναν εκ των τριών πρώτων, Μέσι-Μπαπέ-Μπενζεμά, στην τριάδα του.

Στην περίπτωση του Νταβίντ Αλάμπα, η ψήφος του ήταν αρκετή για να βγάλει στα πληκτρολόγια τους ανεγκέφαλους οπαδούς της Ρεάλ Μαδρίτης. Κι αυτό διότι έβαλε τον Λιονέλ Μέσι πάνω από τον συμπαίκτη του στη Βασίλισσα, Καρίμ Μπενζεμά.

Ο Αυστριακός στόπερ κατέταξε δεύτερο τον Γάλλο στράικερ και πρώτο τον Αργεντινό, με αποτέλεσμα να δεχθεί σφοδρή κριτική στα social media. Η κριτική ωστόσο ξεπέρασε τα όρια, καθώς πολλά από τα σχόλια που δέχθηκε στο Instagram ήταν ρατσιστικού περιεχομένου, με emoji πιθήκου και γορίλα.

Ο ντόρος που προκλήθηκε ήταν τόσο μεγάλος που ο Αλάμπα υποχρεώθηκε να ξεκαθαρίσει τη θέση του δημόσια, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι οι ψήφοι της εθνικής Αυστρίας δεν αποφασίστηκαν μόνο από τον ίδιο αλλά συνεργατικά από ολόκληρη την ομάδα.

«Όλοι ξέρουν, ειδικά ο Καρίμ, πόσο σέβομαι τον ίδιο και τις εμφανίσεις του και έχω πει πολλές φορές ότι για μένα είναι ο κορυφαίος στράικερ στον πλανήτη. Κάτι που συνεχίζω να πιστεύω, χωρίς αμφιβολία».



Regarding FIFA The Best Award:

The Austrian national team vote for this award as a team, not me alone. Everyone in the team council is able to vote and that's how it's decided.



Everyone knows, especially Karim, how much I admire him and his performances