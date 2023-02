Ο αρχηγός της Αργεντινής, Λιονέλ Μέσι, βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος παίκτης της χρονιάς στα The Best FIFA Football Awards 2022.

To φαβορί δικαίωσε τις προσδοκίες. Ο ηγέτης της εθνικής ομάδας της Αργεντινής στην πορεία της προς την κορυφή του κόσμου και MVP του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, Λιονέλ Μέσι, βραβεύτηκε ως ο κορυφαίος παίκτης της χρονιάς στα The Best FIFA Football Awards 2022. Ο Pulga κέρδισε για δεύτερη φορά το σχετικό βραβείο, πήρε την 77η ατομική του διάκριση και άφησε πίσω του τον Κιλιάν Μπαπέ και τον κάτοχο της Χρυσής Μπάλας, Καρίμ Μπενζεμά.

«Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου. Τον Σκαλόνι και τον Μαρτίνες που είναι εδώ απόψε. Αυτό το βραβείο είναι μια αναγνώριση για όλους. Ήταν μια περίεργη χρονιά για εμένα. Το όνειρο της ζωής μου έγινε πραγματικότητα. Είναι ένα όνειρο για κάθε ποδοσφαιριστή και λίγοι μπορούν να το πετύχουν. Ευχαριστώ την οικογένεια και τον λαό της Αργεντινής. Το Μουντιάλ θα μείνει για πάντα στις αναμνήσεις της ζωής μας», ανέφερε μετά την παραλαβή του βραβείου του ο Λιονέλ Μέσι.