Άσχημα φαίνεται πως ένιωσε ο Αντουάν Γκριεζμάν, που κατά λάθος έριξε στο έδαφος τον Μινγκέθα με τρικλοποδιά και στη συνέχεια, ψάχνοντας... συγχώρεση τον βοήθησε λύνοντας τα κορδόνια του παπουτσιού του με τα δόντια.

Μπορεί το γκολ του Ντεπάι να υπέγραψε τη νίκη της Ατλέτικο Μαδρίτης απέναντι στη Θέλτα με 1-0, η εικόνα του αγώνα όμως ήταν άλλη. Ο Γκριεζμάν άθελά του έβαλε τρικλοποδιά στον άλλοτε συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα, Όσκαρ Μινγκέθα, και τον έριξε στο έδαφος. Στη συνέχεια όμως, για να τον βοηθήσει, κάθισε δίπλα του και του έλυσε τα κορδόνια του παπουτσιού του, χρησιμοποιώντας τα δόντια του, προκειμένου να το φορέσει ξανά και να επιστρέψει στο ματς.

Griezmann accidentally tripped Mingueza so he sat and untied his laces lol 😭pic.twitter.com/8v576o63oS