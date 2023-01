Τρίπιερ: «Στα ματς εναντίον του Μέσι ακόμα κι ο Σιμεόνε μας έλεγε "προσευχηθείτε"»

Ο Κίραν Τρίπιερ αποκάλυψε ότι ο προπονητής της Ατλέτικο Μαδρίτης, Ντιέγκο Σιμεόνε, είχε μόνο μία συμβουλή να δώσει όταν επρόκειτο να αμυνθεί απέναντι στον Λιονέλ Μέσι: Να κάνει την προσευχή του.

Ο αμυντικός της Νιούκαστλ και της Εθνικής Αγγλίας, Κίραν Τρίπιερ, αναφέρθηκε στο πόσο δύσκολο είναι να αμυνθείς απέναντι στον Αργεντινό θρύλο, Λιονέλ Μέσι, κρίνοντας από την εμπειρία του ως παίκτης της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Ο Τρίπιερ πέρασε τρία χρόνια στην κορυφαία κατηγορία της Ισπανίας με τη φανέλα των «ροχιμπλάνκος», κι ανέφερε πως ο προπονητής της ομάδας, Ντιέγκο Σιμεόνε, δεν είχε κάποια συγκεκριμένη οδηγία ως προς την αντιμετώπηση του «pulga».

«Δεν μπορείς, για να είμαστε δίκαιοι», δήλωσε στο Goal σε ερωτήση σχετικά με το πώς σταματάς τον Λιονέλ Μέσι. «Είναι αστείο γιατί προφανώς ο Σιμεόνε ήταν ο προπονητής [και] είναι και οι δύο Αργεντινοί. Ακόμα και αυτός έλεγε πριν από τις συναντήσεις, απλά βασικά 'προσευχηθείτε'. Απλά δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Δεν μπορείς να οργανωθείς ή να στηθείς για να τον σταματήσεις, επειδή είναι τόσο μοναδικός».

