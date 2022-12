Ενός λεπτού σιγή στα παιχνίδια της Ατλέτικο Μαδρίτης και της Μαρσέιγ προς τιμήν του Πελέ

Τόσο στο παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης κόντρα στην Έλτσε όσο και σε αυτό ανάμεσα στη Μαρσέιγ και τη Τουλούζ κρατήθηκε ένα λεπτό σιγής προς τιμήν του Πελέ.

Η είδηση πως ο Πελέ δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή έκανε τον γύρω του κόσμου σαν... αστραπή με αποτέλεσμα τα παιχνίδια που ξεκινήσουν λίγα λεπτά μετά τον θάνατο του, να τιμούν τη μνήμη του.

Συγκεκριμένα, πριν την πρώτη σέντρα στο παιχνίδι της Ατλέτικο Μαδρίτης με την Έλτσε για τη La Liga διατηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τον Βραζιλιάνο αστέρα, ενώ το ίδιο έγινε και στη Γαλλία, στην αναμέτρηση της Μαρσέιγ με την Τουλούζ.

Atlético Madrid and Elche held a minute’s silence to honor Pelé, and every La Liga game this matchweek will do the same 💚 pic.twitter.com/J7sSgHzQj6