Παρ’ ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ και έπαιζε με δέκα από το ημίωρο λόγω αποβολής του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, η Μπαρτσελόνα «απέδρασε» με ανατροπή από το «Σαδάρ» (2-1 την εξαιρετική Οσασούνα) και ανέβηκε στο +5 σε σχέση με τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης - Αποβολή του Ζεράρ Πικέ στα… αποδυτήρια (!) στο τελευταίο ματς της καριέρας του.

Σύμφωνοι, είναι ακόμα (πάρα) πολύ νωρίς. Αλλά είναι αλήθεια ότι τέτοιες νίκες μπορούν να δώσουν (μέχρι και) πρωταθλήματα. Η Μπαρτσελόνα, με όλα να της πηγαίνουν στραβά, βρήκε τον τρόπο, χάρη και στις αλλαγές του Τσάβι, να ανατρέψει την εις βάρος της κατάσταση, να νικήσει στη Παμπλόνα την πολύ καλή φέτος Οσασούνα (2-1) και να βρεθεί στο +5 σε σχέση με τη δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης, εξασφαλίζοντας ότι θα πάει στη μουντιαλική διακοπή ως πρωτοπόρος της La Liga.

Ποτέ στο παρελθόν στην ιστορία του ισπανικού πρωταθλήματος, η Μπαρτσελόνα δεν είχε ανατρέψει εκτός έδρας παιχνίδι στο οποίο έχανε στο ημίχρονο και ήταν με παίκτη λιγότερο! Για όλα, όμως, φαίνεται πως υπάρχει η πρώτη φορά.

Ο Αμπντέ, δανεικός από τη Μπάρτσα, δεν ήταν στην διάθεση του Χαγκόμπα Αρασάτε λόγω τραυματισμού, αν και ούτως ή άλλως δεν θα έπαιζε, λόγω της γνωστής ως «ρήτρας του φόβου» με την οποία, για να αγωνιστεί ένας δανεικός, πρέπει η ομάδα να πληρώσει ένα σημαντικό ποσό στην ομάδα που τον δανείζει.

Ο Τσάβι, σε σχέση με το ματς κόντρα στην Αλμερία, έκανε μόνο μια αλλαγή, ξεκινώντας τον Αντρέας Κρίστενσεν στο κέντρο της άμυνας αντί του Ζεράρ Πικέ, ο οποίος δεν ξεκίνησε βασικός στο τελευταίο ματς της καριέρας του.

Η Οσασούνα, η ευχάριστη έκπληξη της φετινής σεζόν, ξεκίνησε πολύ δυνατά με πίεση ψηλά, δυσκολεύοντας σημαντικά την κυκλοφορία των φιλοξενούμενων, απειλώντας γρήγορα την εστία του Μαρκ – Αντρέ Τερ Στέγκεν.

Και, μάλιστα, δεν έμεινε μόνο εκεί. Μόλις στο έκτο λεπτό, οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με κεφαλιά του αρχηγού Νταβίντ Γκαρθία από το ύψος του πέναλτι ύστερα από κόρνερ του Ρουμπέν Γκαρθία, με τους Καταλανούς να «παγώνουν» και να διαμαρτύρονται, δικαίως, για επιθετικό φάουλ που προηγήθηκε στον Μάρκος Αλόνσο, από συμπαίκτη του σκόρερ.

Το γκολ εξυπηρέτησε άψογα το πλάνο παιχνιδιού της Οσασούνα, η οποία συνέχιζε μεν να πιέζει ψηλά, εκμεταλλευόμενη την κακή βραδιά του Σέρχιο Μπουσκέτς, αλλά να είναι και πιο κλειστή στα μετόπισθεν, με τη Μπαρτσελόνα να πλησιάζει την εστία του Αϊτόρ Φερνάντεθ, χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Μετά το πρώτο εικοσάλεπτο, όμως, οι Μπλαουγκράνα ήταν πιο επικίνδυνοι, με ένα σουτ του Αλεχάντρο Μπάλντε να φεύγει άουτ και τον Αϊτόρ να αποκρούει προσπάθεια του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ύστερα από ωραίο συνδυασμό με τον Ουσμάν Ντεμπελέ.

Αυτό το σουτ του Πολωνού έμελλε να είναι και το τελευταίο, αφού ο διαιτητής Χεσούς Χιλ Μανθάνο, ο οποίος έχει σφυρίξει και στο ελληνικό πρωτάθλημα, φρόντισε και πάλι να γίνει πρωταγωνιστής.

Πως; Αποβάλλοντας τον Λεβαντόφσκι με δεύτερη κίτρινη κάρτα ύστερα από μόλις 31 λεπτά για αγκωνιά (όντως άγαρμπη) στον σκόρερ Νταβίντ Γκαρθία σε μονομαχία, έχοντας δει την πρώτη κίτρινη (εξαιρετικά αυστηρή) στο ενδέκατο λεπτό.

Οι Μπλαουγκράνα, ευρισκόμενοι πίσω στο σκορ και, σαν να μην έφτανε αυτό, με παίκτη λιγότερο για μια ώρα και μάλιστα ο πρώτος τους σκόρερ, ο οποίος αποβλήθηκε μόλις για δεύτερη φορά στην καριέρα του, μετά το 2013, ως παίκτης της Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Στο… ενεργητικό του, ο Χιλ Μανθάνο έχει τις αποβολές των Λιονέλ Μέσι, Λουίς Σουάρες, Νεϊμάρ, Γκάρεθ Μπέιλ και Κασεμίρο, στις οποίες πρόσθεσε και αυτή του «Λέβα», ο οποίος θα χάσει το πρώτο ματς μετά την διακοπή λόγω του Μουντιάλ, ήτοι δηλαδή το ντέρμπι με την Εσπανιόλ στο «Καμπ Νόου».

Οι φιλοξενούμενοι χρειάστηκαν αρκετά λεπτά για να συνέλθουν μετά την αποβολή και λίγο πριν από το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου σκόραραν με τον Φεράν Τόρες, γκολ που ακυρώθηκε ορθά για καθαρό οφσάιντ.

Στον δρόμο προς τα αποδυτήρια και γνωρίζοντας πως, ότι και αν κάνει, δεν θα έχει επί της ουσίας συνέπειες αφού κρεμάει τα παπούτσια του, ο Πικέ πήγε να ζητήσει τα ρέστα από τον Χιλ Μανθάνο, δείχνοντάς τον μάλιστα με το δάχτυλο ενώ του μιλούσε σε έντονο ύφος.

Και ο Χιλ Μανθάνο, βεβαίως, δεν τον άφησε… παραπονεμένο, αφού του έδειξε κόκκινη κάρτα στα αποδυτήρια, βάζοντας άδοξο φινάλε στην καριέρα ενός εκ των κορυφαίων κεντρικών αμυντικών όλων των εποχών στην Ισπανία.

Το δεύτερο ημίχρονο, σε αντίθεση με όπως κύλησε το πρώτο μέρος, ξεκίνησε ιδανικά για τους φιλοξενούμενους. Ύστερα από σέντρα του Τζόρντι Άλμπα και διώξιμο ενός αμυντικού, η μπάλα στρώθηκε στον Πέδρι, ο οποίος από το ύψος του πέναλτι νίκησε με πλασέ τον Αϊτόρ (48’).

PEDRIIIII PEDRIIIIII ET SI VOUS VOULEZ PAS VOIR LE GÉNIE DE CE JOUEUR LEVEZ VOUS À 4H DU MATIN PRENEZ LE PYJAMA ET CRIEZ « PEDRRRRIIII , PEDRIIIIII » ON EST DEVANT UN MONSTRE ! pic.twitter.com/xNC1usdn5G