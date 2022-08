Ο Ζεράρ Πικέ σε μια κίνηση με την οποία θα γινόταν... ήρωας για τον κόσμο της Μπαρτσελόνα, φέρεται να προσφέρθηκε να παίξει μέχρι και δωρεάν προκειμένου να καταφέρουν να δηλωθούν οι νέες μεταγραφές στη LaLiga!

Η Μπαρτσελόνα μπορεί να έγινε... αστεράτη με τους παίκτες που πρόσθεσε στο δυναμικό της το τρέχον καλοκαίρι, ωστόσο, πάλι θα πρέπει να προσαρμοστεί με το salary cap της Λίγκας και να φροντίσει ώστε να πάρει το «ok» προκειμένου να δηλωθούν οι νέες μεταγραφές και να έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

Ο Ζεράρ Πικέ που από καιρό ενημερώθηκε ότι δεν θα είναι πλέον βασική επιλογή του Τσάβι για τα στόπερ, αλλά επέλεξε να παραμείνει και με πείσμα ν' αποδείξει ότι αξίζει να βρίσκεται στα πλάνα του προπονητή του, φέρεται να έκανε πρόταση που δεν περίμενε κανείς.

Όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος, Σάντι Χιμένεθ, ο Λαπόρτα άκουσε από τον Καταλανό αμυντικό πως προσφέρει να παίξει μέχρι και δωρεάν για να υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη απελευθέρωση στα οικονομικά μέχρι να συμμαζευτούν τελείως κι έτσι να μην υπάρξει πρόβλημα με τις μεταγραφές.

Gerard Piqué, in his meeting with Laporta, promised to do whatever possible in order to help register the new players. He offered to play for free, but the club refused and informed him they would bring his salary in line with the new salary limits.



