Σε χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση πνευμονικού όζου υποβλήθηκε επιτυχημένα ο Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος θα απουσιάσει μερικές μέρες από τα καθήκοντά του στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε το πρωί της Τρίτης ο Φλορεντίνο Πέρεθ, ο οποίος υποβλήθηκε επιτυχημένα σε επέμβαση στους πνεύμονες.

Ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ Μαδρίτης χρειάστηκε να χειρουργηθεί για την αφαίρεση όζου, δηλαδή μίας μικρής, στρογγυλής ή ωοειδούς διόγκωσης του πνεύμονος.

Οι γιατροί επιβεβαίωσαν πως όλα πήγαν καλά και ο 75χρονος πρόεδρος της Βασίλισσας αναμένεται να λείψει μερικές μέρες από τα καθήκοντά του στο κλαμπ προκειμένου να ξεκουραστεί, όπερ και σημαίνει ασφαλώς πως δεν θα ταξιδέψει με την ομάδα στη Λειψία για το παιχνίδι της 5ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League.

