Ο Γκάβι έκανε το δύο στα δύο στα φετινά βραβεία για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή στον κόσμο κάτω των 21 ετών, καθώς μετά το «Kopa Trophy» στη Χρυσή Μπάλα κέρδισε και το Golden Boy που απονέμεται από την «Tuttosport».

Το 2021 ήταν η χρονιά του Πέδρι. Φέτος, η σκυτάλη πέρασε στον μικρό ποδοσφαιρικό αδερφό του, τον Γκάβι, ο οποίος ανταπέδωσε και κέρδισε μετά το «Kopa Trophy» και το φετινό Golden Boy στην ετήσια απονομή του «Tuttosport».

Ο 18χρονος Ισπανός λίγες μέρες αφότου βραβεύθηκε στην τελετή της Χρυσής Μπάλας ως ο καλύτερος παίκτης κάτω των 21 ετών, έκανε το δύο στα δύο στον θεσμό αποκλειστικά για τον κορυφαίο νεαρό παίκτη, αφήνοντας και πάλι πίσω του τους Τζουντ Μπέλιγχαμ, Τζαμάλ Μουσιάλα, αλλά και τον Εντουάρντο Καμαβινγκά.

Αυτό ήταν το τέταρτο σχετικό βραβείο που καταλήγει σε Ισπανό παίκτη (Νο1 χώρα στη λίστα των πολυνικών), μετά τους Πέδρι, Ίσκο και Σεσκ Φάμπρεγας.

No club in history has had more Golden Boy winners than Barcelona 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/PIjHJIUXqt