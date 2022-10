Παρ’ ότι της ακυρώθηκαν τρία γκολ μέσω VAR για οφσάιντ, η Ρεάλ Μαδρίτης πέρασε από την έδρα της ουραγού Έλτσε (3-0) με γκολάρες των Βαλβέρδε – Μπενζεμά – Ασένσιο και άφησε έξι βαθμούς πίσω της τη δεύτερη Μπαρτσελόνα, έστω και με ματς περισσότερο.

Όταν παίζει η πρωτοπόρος της La Liga (Ρεάλ Μαδρίτης) με την ουραγό (Έλτσε), η έκπληξη φαντάζει απίθανη. Η Βασίλισσα, πάντως, φρόντισε να εκμηδενίσει τις πιθανότητες της αντιπάλου της, νίκησε και το… VAR που της ακύρωσε (ορθά) τρία γκολ και, με εκτός έδρας 3-0, άφησε έξι βαθμούς πίσω τη δεύτερη Μπαρτσελόνα, η οποία υποδέχεται την πάντα επικίνδυνη Βιγιαρεάλ (Πέμπτη 20/10, 22:00).

Ο Χόρχε Αλμιρόν, στο πρώτο του ματς στο «Μαρτίνεθ Βαλέρο» στη δεύτερη θητεία του στον πάγκο της Έλτσε, είχε και πάλι στη διάθεσή του τον Αργεντινό άλλοτε επιθετικό της ΑΕΚ, Λούκας Μπογέ, ο οποίος επέστρεψε από τιμωρία.

Ο Κάρλο Αντσελότι, από την πλευρά του, έκανε μόλις δύο αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που ξεκίνησε στο νικηφόρο Clasico κόντρα στη Μπαρτσελόνα, με τον Αντόνιο Ρούντιγκερ αντί του Φερλάν Μεντί (και τον Νταβίντ Αλάμπα να μεταφέρεται στο αριστερό άκρο της άμυνας) και τον Ροντρίγκο αντί του Ορελιέν Τσουαμενί, την θέση του οποίου στη μεσαία γραμμή πήρε το «πολυεργαλείο» Φεδερίκο Βαλβέρδε.

Οι φιλοξενούμενοι μπήκαν δυνατά από νωρίς με πιο δραστήριο τον Βινίσιους Ζούνιορ ο οποίος, ύστερα από καταπληκτική ομαδική προσπάθεια, σέρβιρε το γκολ στον Καρίμ Μπενζεμά. Ο νικητής της «Χρυσής Μπάλας», όμως, δεν μπόρεσε να το πανηγυρίσει, καθώς ακυρώθηκε μέσω VAR για οφσάιντ… χιλιοστών (6’).

Ότι… σταμάτησε το οφσάιντ και ο Κάρλος Κλερκ κάτω από τα δοκάρια σε σουτ του Μπενζεμά, δεν μπόρεσε να σταματήσει ο Έντγκαρ Μπαδία στη συνέχεια της φάσης, σε σουτ του Βαλβέρδε από το ύψος της μεγάλης περιοχής (12’).

