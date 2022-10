Στην Ατλέτικο θα συνεχίσει και τη νέα σεζόν ο Αντουάν Γκριεζμάν, μιας και ο αθλητικός διευθυντής της Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την πώλησή του στους Ροχιμπλάνος αντί 20-25 εκατ. ευρώ!

Λευκός καπνός προέκυψε τελικά από τις διαπραγματεύσεις της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Μπαρτσελόνα για τη μεταγραφή του Αντουάν Γκριεζμάν.

Μετά τους ενδοιασμούς που παρουσίασαν οι Μαδριλένοι για την αποπληρωμή του συμφωνηθέντος ποσού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, οι Καταλανοί αναγκάστηκαν να κάτσουν ξανά στο τραπέζι των συζητήσεων για να βρεθεί μια λύση που θα εξυπηρετούσε όλες τις πλευρές.

Έτσι κι έγινε, με τον αθλητικό διευθυντή της Μπάρτσα, Ματέου Αλεμάνι, να επιβεβαιώνει τη φημολογία που είχε αναπτυχθεί τις τελευταίες μέρες για οριστικό deal μεταξύ των δυο ομάδων.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η συμφωνία έκλεισε για ένα ποσό που θα κινηθεί στα 20 με 25 εκατομμύρια ευρώ ανάλογα με τα μπόνους, με τον Γκριεζμάν να παραμένει κάτοικος Μαδρίτης.

«Το deal ολοκληρώθηκε μέσα στην εβδομάδα, έκλεισε στα 20 -25 εκατομμύρια ευρώ ανάλογα με τα μπόνους. Είναι μια εξαιρετική συμφωνία για εμάς λόγω του μισθού του Γκριεζμάν, όπως ήταν και η αντίστοιχη για τον Κουτίνιο» ήταν τα λόγια του.

