Ο Μουκτάρ Ντιακαμπί αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη εκτός αγωνιστικού χώρου για διαμαρτυρίες και προκάλεσε την «έκρηξη» του Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος από τα νεύρα του κλωτσούσε ό,τι έβρισκε μπροστά του και του έβαλε τις φωνές.

Ποιος είδε τον Τζενάρο Γκατούζο και δεν τον φοβήθηκε... Σίγουρα όχι ο Μουκτάρ Ντιακαμπί, ο οποίος προκάλεσε την οργή του Ιταλού τεχνικού στο παιχνίδι της Βαλένθια κόντρα στην Οσασούνα και έδειξε να το... μετανιώνει.

Ο Γάλλος στόπερ, ο οποίος σκόραρε μάλιστα το δεύτερο γκολ της νίκης των Νυχτερίδων, έγινε αλλαγή στο 86ο λεπτό έχοντας ήδη δει την κίτρινη κάρτα από το 84'. Και με το σκορ στο 2-0 υπέρ της ομάδας του, φέρθηκε μάλλον ανόητα καθώς διαμαρτυρήθηκε έντονα στον διαιτητή από τον πάγκο για μία απόφασή του, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να τον αποβάλλει.

Αρχικά, ο Ιταλός coach έδειξε να απορεί με τον ρέφερι και να ζητάει εξηγήσεις, αλλά όταν είδε τον Ντιακαμπί να συνεχίζει την γκρίνια στον πάγκο παρά τις προτροπές ενός εκ των βοηθών του σταφ, έγινε πυρ και μανία. Και το πλήρωσε το... ψυγειάκι με τα νερά, το οποίο και κλώτσησε από τα νεύρα του, βάζοντας στη συνέχεια τις φωνές στον Γάλλο στόπερ που πλέον θα απουσιάσει από το παιχνίδι κόντρα στην Έλτσε ως τιμωρημένος.

«Δεν γίνεται να παίρνουμε κόκκινη ακόμα και στον πάγκο. Έχουμε ήδη τέσσερις αποβολές σε οκτώ παιχνίδια. Κάθε παίκτης πρέπει να σέβεται την απόφαση του διαιτητή», δήλωσε ο Γκατούζο έχοντας ανακτήσει την ψυχραιμία του στη συνέντευξη Τύπου.



Imagine being an esky when Gennaro Gattuso's winding up 🤬



Valencia's Mouctar Diakhaby sees red on the sidelines. Gattuso let him know he wasn't happy.#LaLiga #OptusSport pic.twitter.com/KnaumUynOx