Αποκάλυψη Φαμπρίτσιο Ρομάνο: Μπενζεμά για πάντα στην Ρεάλ Μαδρίτης

Ο δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, αποκάλυψε πως Ρεάλ Μαδρίτης και Καρίμ Μπενζεμά έχου συμφωνήσει για νέο συμβόλαιο.

Συνολικά 15 χρόνια στην Ρεάλ Μαδρίτης, αναμένεται να συμπληρώσει ο Καρίμ Μπενζεμά. Αυτό τουλάχιστον υποστηρίζει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο με ανάρτησή του στο Twitter.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος αποκάλυψε πως πρόθεση του οι Μαδριλένοι έχουν ήδη καταθέσει πρόταση στην πλευρά του Γάλλου επιθετικού για επέκταση του συμβολαίου του που λήγει τον Ιούνιο του 2023.

Μάλιστα, ο 34χρονος επιθετικός ο οποίος μετράει πάνω από 600 συμμετοχές και 300 γκολ με την «Βασίλισσα» έχει δείξει θετική διάθεση και όλα δείχνουν οτι καταλήγουμε σε deal.

«Ο Καρίμ έχει επιβεβαιώσει στην Ρεάλ Μαδρίτης την πρόθεσή του να δεχθεί την πρόταση και να συνεχίσει να είναι εκεί μέχρι το 2024. Άρα είναι θέμα χρόνου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

More on Benzema’s new deal. Karim has already confirmed to Real Madrid his intention to accept the proposal and continue there until June 2024, so it’s just a matter of time. ⚪️🤝🏻 #RealMadrid



Florentino Pérez, Carlo Ancelotti and the whole board are together on this decision. pic.twitter.com/BiGlXU2LvY