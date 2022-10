Η Ρεάλ Μαδρίτης έμεινε στο 1-1 με την εξαιρετική Οσασούνα στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» και γεύτηκε την πρώτη της απώλεια στη σεζόν, ούσα πλέον στη κορυφή της La Liga μαζί με τη Μπαρτσελόνα – Μοιραίος ο Καρίμ Μπενζεμά, έχασε πέναλτι κόντρα σε μια ομάδα που άντεξε και με δέκα.

Όλα τα ωραία έχουν ένα τέλος και το ίδιο συνέβη για τη Ρεάλ Μαδρίτης με το απόλυτο νικών σε όλες τις διοργανώσεις. Μετά από έξι νίκες στο πρωτάθλημα, δύο στο Champions League και μια στον τελικό του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ, η Βασίλισσα έμεινε στο 1-1 στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» κόντρα στην εξαιρετική Οσασούνα και πλέον μοιράζεται τη κορυφή της La Liga με την Μπαρτσελόνα.

Χάρη, μάλιστα, στην καλύτερη συνολική διαφορά τερμάτων, οι Μπλαουγκράνα του Τσάβι είναι πρώτοι για πρώτη φορά από τον Ιούνιο του 2020. Μετά, δηλαδή, από 91 αγωνιστικές! Και πλησιάζει και το «Clasico» (Κυριακή 16/10, 17:15).

Ο Τιμπό Κουρτουά έμεινε εκτός αποστολής λόγω ισχιαλγίας, με τον Αντρέι Λούνιν να παίρνει την θέση του κάτω από τα δοκάρια και να παίζει για πρώτη φορά στην έδρα της ομάδας του, σε μια ενδεκάδα όπου ξεχώριζε ακόμα η παρουσία των Ντάνι Θεμπάγιος και Ροντρίγκο, αντί των Λούκα Μόντριτς (τραυματίας) και Φεδερίκο Βαλβέρδε αντίστοιχα.

Ο Γιαγκόμπα Αρασάτε, ο οποίος δεν είχε στη διάθεσή του λόγω τιμωρίας τον καλύτερό του παίκτη, τον Αργεντινό επιθετικό «Τσίμι» Άβιλα, ξεκίνησε τον Γιόν Μονκαγιόλα στην μεσαία γραμμή και τους Αμπντέ – Κίκε Γκαρθία στην επίθεση ως νέα πρόσωπα, σε σχέση με την εντός έδρας ήττα απο μια άλλη μαδριλένικη ομάδα, την Χετάφε.

Ο θρυλικός Αμάνθιο Αμάρο, ο οποίος το πρωί της Κυριακής (02/10) εξελέγη από την γενική συνέλευση των μελών ως νέος επίτιμος πρόεδρος της Βασίλισσας, έκανε συμβολικά την σέντρα, στο ματς που σήμανε και την επιστροφή του Καρίμ Μπενζεμά στην δράση, μετά τον τραυματισμό του στη πρεμιέρα του Champions League κόντρα στη Σέλτικ, στις 6 Σεπτεμβρίου.

Δύο εβδομάδες προτού πάρει (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου) την πρώτη «Χρυσή Μπάλα» της καριέρας του, ο Γάλλος επιθετικός ήταν και αυτός που έχασε την πρώτη ευκαιρία, όταν δεν πρόλαβε την μπάλα σε πολύ καλή σέντρα του Φερλάν Μεντί στην καρδιά της περιοχής.

Η Ρεάλ μπήκε αποφασισμένη από το ξεκίνημα να επιβάλει την ανωτερότητά της, αλλά η Οσασούνα ήταν άψογα στημένη από τον Αρασάτε και, συν τοις άλλοις, ήξερε να απειλεί όταν έβγαινε στην επίθεση. Κύριος εκφραστής των επιθετικών προτοβουλιών των φιλοξενούμενων ο δανεικός από τη Μπαρτσελόνα Αμπντέ, ο οποίος είχε δύο καλά σουτ στο πρώτο ημίχρονο, τα οποία όμως έφυγαν άουτ.

Οι γηπεδούχοι είχαν την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν έδειχναν άνετοι στον τομέα της δημιουργίας, απειλώντας ουσιαστικά με στατική φάση από εκτέλεση φάουλ του Τόνι Κρόος και άστοχη, τελική προσπάθεια του Αντόνιο Ρούντιγκερ.

Ο Βινίσιους Ζούνιορ, ο οποίος έφτασε τις συμμετοχές του Άνχελ Ντι Μαρία (124), είπε να το… γιορτάσει με ένα ακόμα κρίσιμο γκολ, το οποίο και άνοιξε το σκορ στο ζόρικο ματς για την ομάδα του Αντσελότι. Ο Βραζιλιάνος επιχείρησε σέντρα από τα δεξιά, η παρουσία του Ρούντιγκερ (σε θέση οφσάιντ, αν και το VAR έκρινε ότι δεν επηρέαζε) αποσυντόνισε τον τερματοφύλακα Σέρχιο Ερέρα, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα και τον «Βίνι» να φτάνει τα πέντε τέρματα (έχει και δύο ασίστ) στη La Liga (42’).

Real Madrid's first goal by Vinicius Junior 1-0 pic.twitter.com/BTh2zvc3FK

Η Οσασούνα, παρ’ ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ κόντρα ουσιαστικά στην ροή του αγώνα, δεν πτοήθηκε ποτέ. Παρέμεινε πιστή στο αγωνιστικό της πλάνο και η πίστη της ανταμείφθηκε με την συμπλήρωση πέντε λεπτών στο δεύτερο μέρος.

Ο Ουνάι Γκαρθία σέντραρε στην περιοχή και ο Κίκε Γκαρθία (καμία συγγένεια μεταξύ των τεσσάρων Γκαρθία της ομάδας) έπιασε εξαιρετική, ανάποδη κεφαλιά, η οποία αιφνιδίασε τον Λούνιν και υποχρέωσε την Ρεάλ να δεχθεί γκολ και στο έβδομο παιχνίδι της στο φετινό πρωτάθλημα.

Ο «Καρλέτο», βλέποντας το ματς να στραβώνει, έριξε τους Βαλβέρδε και Εντουάρντο Καμαβινγκά αντί των Ορελιέν Τσουαμενί και Ντάνι Θεμπάγιος αντίστοιχα, με τον Γάλλο των 80 εκατομμυρίων ευρώ να κάνει το πρώτο, μέτριο (έως κακό) παιχνίδι του με τη Ρεάλ.

Οι γηπεδούχοι επέβαλαν τον ρυθμό τους, έψαξαν το 2-1 και το άγγιξαν με εκτέλεση φάουλ του Νταβίντ Αλάμπα και τελείωμα ψηλά από καλή θέση του Ροντρίγκο, με την αξιόμαχη Οσασούνα να απαντάει με δύο καλές ευκαιρίες, δείχνοντας να μην φοβάται το «Μπερναμπέου», το οποίο μάλιστα είχε και καινούργιο χορτάρι.

Η Ρεάλ πίεσε μέχρι το φινάλε και, στο 79’, έχασε μια μοναδική ευκαιρία για να πάρει και πάλι κεφάλι στο σκορ. Ο Μπενζεμά σπρώχτηκε από τον Νταβίντ Γκαρθία ενώ ετοιμαζόταν να σκοράρει από κοντά, ο διαιτητής έδειξε αρχικά «παίζεται» αλλά, μέσω VAR, έδειξε την άσπρη βούλα και απέβαλε τον παίκτη της Οσασούνα.

Ο Μπενζεμά, ο οποίος είχε χάσει δύο πέναλτι απέναντι στον Σέρχιο Ερέρα (του τα είχε αποκρούσει στο «Σαδάρ»), ανέλαβε να το εκτελέσει και έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, φτάνοντας τα τρία χαμένα κόντρα στον συγκεκριμένο τερματοφύλακα!

Vinicius tried to celebrate before benzema took the penalty pic.twitter.com/MApuASIWEX