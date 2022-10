Πέρεθ: «Ο Μαρσέλο ήρθε στη Ρεάλ 18 χρονών κι έφυγε ως ένας από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία»

Ο ισχυρός άνδρας της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης του κλαμπ, αναφέρεθηκε στον αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, Μαρσέλο, τον οποίο χαρακτήρισε ως έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία.

Το πρωί της Κυριακής (2/10) διεξήχθη η γενική συνέλευση της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Φλορεντίνο Πέρεθ να τοποθετείται για ζητήματα που αφορούν τον σύλλογο, όπως η κατάσταση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, η UEFA και η European Super League. O ισχυρός άνδρας της Βασίλισσας αναφέρθηκε και στον νυν σταρ του Ολυμπιακού Μαρσέλο, τον οποίο χαρακτήρισε ως έναν από τους κορυφαίους παίκτες στην ιστορία.

«Θέλω να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία και να στείλω την αγάπη και τον θαυμασμό μου στον Μαρσέλο, τον παίκτη με τους περισσότερους τίτλους. Ολοκλήρωσε τον κύκλο του εδώ, στον οποίο έχει πανηγυρίσει 25 τίτλους. Έφτασε σε ηλικία 18 ετών και έφυγε ως ένας από τους καλύτερους παίκτες στην ιστορία. Ευχαριστώ πολύ, Μαρσέλο», ανέφερε για τον Βραζιλιάνο ο Πέρεθ.

🎙| Florentino Pérez: "I want to send our love and admiration to Marcelo, the player with the most titles in the history of Real Madrid. Thank you very much, Marcelo." pic.twitter.com/unRI5FNtzU — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 2, 2022

Όσον αφορά για το εγχρείρημα της European Super League ο πρόεδρος της Ρεάλ είπε: «Η UEFA αυξάνει τα παιχνίδια μεταξύ ασήμαντων ομάδων. Αυτό θα επιταχύνει μόνο την πτώση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Σύμφωνα με το Forbes, η Μαδρίτη είναι η 13η ομάδα με τη μεγαλύτερη αξία στον κόσμο και πριν ήμασταν 5η. Υπάρχουν μόνο τρεις σύλλογοι από το ποδόσφαιρο σε ολόκληρο το Top-20. Πρέπει να κάνουν κάτι πολύ καλά στις ΗΠΑ και πολύ άσχημα στην Ευρώπη που έχει μείνει πίσω.

Ο Ναδάλ και ο Τζόκοβιτς έχουν παίξει 59 φορές, είναι βαρετό; Ωστόσο, η Ρεάλ και η Λίβερπουλ έχουν συναντηθεί μόνο εννέα φορές σε 67 χρόνια. Τι νόημα έχει να στερούν από τους οπαδούς αυτούς τους αγώνες;

Μπορείτε να μην συμφωνείται με τη Super League, αλλά είναι συζητήσιμο. Η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη αμφισβητεί ήδη το μονοπώλιο της UEFA στο ποδόσφαιρο. Το δικαστήριο, με την απόφασή του, θα σημαδέψει το μέλλον αυτού του αθλήματος. Πρέπει να ξεκινήσουμε μια συζήτηση χωρίς πίεση».

🎙| Florentino Pérez: "Nadal and Djokovic have played against 59 times, is this boring? Real Madrid and Liverpool have only met 9 times in 67 years. What's the point of depriving fans of these matches?" — Madrid Xtra (@MadridXtra) October 2, 2022

Τέλος αναφέρθηκε στον μεγάλο στόχο του 15ου Champions League, λέγοντας: «Πιστεύουμε στη σκληρή δουλειά και στη συνεχή βελτίωση για να πετύχουμε το ακατόρθωτο. Είμαστε ο πολυτιμότερος σύλλογος στην Ευρώπη, σύμφωνα με το Forbes. Αυτό είναι το σημείο εκκίνησης για να συνεχίσουμε, να μην εφησυχαζόμαστε. Μόλις σηκώσαμε το 14ο και έχουμε ήδη το μυαλό μας στο 15ο. Είναι περηφάνια και ευθύνη για μας να είμαστε ο καλύτερος συλλόγου στον κόσμο και όλων των εποχών».