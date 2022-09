Η ισπανική αστυνομία εντόπισε πέντε άτομα που είναι υπεύθυνα για τα ρατσιστικές συνθήματα που απευθύνονταν στον Βινίσιους πριν από το ντέρμπι της Μαδρίτης το βράδυ της Κυριακής. Τρεις φέρονται να είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της Ατλέτικο Μαδρίτης και ο σύλλογος επιβεβαίωσε ότι θα τους αποβάλει οριστικά από το κλαμπ.

Η ισπανική αστυνομία έδρασε άμεσα και εντόπισε τους δράστες της ρατσιστικής επίθεσης κατά του Βραζιλιάνου αστέρα της Ρεάλ, Βινίσιους Τζούνιορ. Οι αρχές εντόπισαν πέντε άτομα που είναι υπεύθυνα για τα ρατσιστικά συνθήματα εναντίον του διεθνούς εξτρέμ πριν από το ντέρμπι της Μαδρίτης το βράδυ της περασμένης Κυριακής. Τρεις φέρονται να είναι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας της Ατλέτικο Μαδρίτης και ο σύλλογος επιβεβαίωσε ότι θα τους αποβάλει οριστικά από το κλαμπ.

❗Atlético Madrid have SUSPENDED three socios for the racist chants against Vinicius Jr. in the Madrid derby. 🚫



