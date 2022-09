Συγκλονιστικές στιγμές στο γήπεδο της Κάντιθ, καθώς το ματς με τη Μπαρτσελόνα διεκόπη στο 81' για ιατρικό πρόβλημα οπαδού στις κερκίδες. Έτρεξε να μεταφέρει τον απινιδωτή ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων, με τους παίκτες να προσεύχονται για την υγεία του οπαδού. Επέστρεψαν στα αποδυτήρια οι δυο ομάδες.

Σοκαριστικές στιγμές στο «Nuevo Mirandilla»! Στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης της Κάντιθ με τη Μπαρτσελόνα, με το σκορ στο 2-0 υπέρ των Καταλανών το ματς διακόπηκε από τον διαιτητή Ντελ Θέρο Γκράντε να υποδεικνύει πως υπάρχει σοβαρό ιατρικό πρόβλημα με οπαδό στις κερκίδες. Μετά από 20 λεπτά οι παίκτες επέστρεψαν στα αποδυτήρια.

During the Cadiz Vs Barcelona match, A fan in the stands fell unconscious/had a heart attack and needed a defibrillator. A blood transfusion is being performed on the fan. The game still hadn't resumed and everyone is praying and waiting for the fan in the stands to stabilise... pic.twitter.com/xql4vKScJG