Σύμφωνα με την «L'Équipe» η Ατλέτικο Μαδρίτης ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Κροάτη «playmaker» της Ρεν, Λόβρο Μάγερ, με τις συνομιλίες να λέγεται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ των δύο συλλόγων.

Ο 24χρονος Κροάτης, Λόβρο Μάγερ, εντυπωσίασε την πρώτη του σεζόν στη Γαλλία πέρυσι, αφού μετακόμισε από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ έναντι 12 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ίδιος ο Μάγερ ενώ είναι ευχαριστημένος στη Βρετάνη, θα μπορούσε να δελεαστεί από την προοπτική μιας ομάδας που παίζει στο Champions League.

Ο επιθετικός μέσος έχει συμβόλαιο για άλλα δύο χρόνια με τους Γάλλους, αλλά οι «ροχιμπλάνκος» φέρονται πρόθυμοι να εκταμιεύσουν περί τα 50 εκατ. ευρώ για να τον κάνουν κάτοικο Μαδρίτης.

Στις 29 εμφανίσεις του στη Ligue 1 το 2021/22, σημείωσε έξι γκολ και έδωσε οκτώ ασίστ, αποτελώντας έναν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του που τερμάτισε στην τέταρτη θέση, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στο Europa League.

Σύμφωνα δε με το Foot Mercato νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι ο Κροάτης διεθνής είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον και από ομάδες όπως η Παρί Σεν Ζερμέν και η Ρεάλ Μαδρίτης, με τη «βασίλισσα» να τον προσδιορίζει ως διάδοχο του συμπατριώτη του Λούκα Μόντριτς.

Συγκεκριμένα ο ίδιος ο παίκτης πρότεινε τον 24χρονο άσο στο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου τον Ιούνη, μα τελικά η υπόθεση δεν προχώρησε.

🚨🚨| Real Madrid are interested in Rennes midfielder Lovro Majer. Luka Modrić recommended the Croatian to the club's board. @Santi_J_FM #rmalive