Ο Λούκα Μόντριτς με γκολάρα κι ασίστ ήταν ο πρωταγωνιστής της Ρεάλ στο 4-1 επί της Θέλτα στο Βίγο και οι οπαδοί της γηπεδούχου του χάρισαν ένα μεγαλοπρεπές standing ovation.

Ο επί σειρά ετών «μαέστρος» της Ρεάλ, Λούκα Μόντριτς, κάλυψε το κενό του Κασεμίρο, αλλά και αυτό του ασθενούς Κρόος, κι οδήγησε τη «Βασίλισσα» σε θρίαμβο επί της Θέλτα μέσα στο Βίγο (4-1).

Ο Κροάτης που κλείνει τα 37 τον επόμενο μήνα, έβαλε το το 33ο γκολ του στη La Liga για τους «Los Blancos» και αφού μοίρασε και μια ασίστ, αποχώρησε στο 78ο λεπτό δεχόμενος την αναγνώριση από τον κόσμο της Θέλτα.

Οι κάμερες «έπιασαν» τους φίλους της ομάδας του Βίγο, οι οποίοι σηκώθηκαν και χειροκρότησαν για να δείξουν την εκτίμησή τους για έναν από τους καλύτερους μέσους στον κόσμο.

Ο Μόντριτς έχει δεχθεί stading ovation από πολλούς οπαδούς τον τελευταίο καιρό, συμπεριλαμβανομένων των Λεβάντε, Αλαβές και Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Ερωτηθείς για την κίνηση ο Κροάτης ανέφερε: «Είναι πολύ ωραίο πράγμα και είναι ξεχωριστό όταν οι οπαδοί άλλων ομάδων δείχνουν την εκτίμησή τους και σε χειροκροτούν. Είμαι πολύ χαρούμενος, θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς τους οπαδούς για αυτήν την ημέρα».

Δείτε το βίντεο:

