Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έβαλε σε περίοπτη θέση στη μεταγραφική της λίστα τον πολύπειρο μέσο της Ρεάλ Μαδρίτης κι ο Κασεμίρο δεν έχει κλείσει την πόρτα σε πιθανή έξοδο.

Ο Κασεμίρο δεν απορρίπτει την πιθανότητα της μεταγραφής στο Μάντσεστερ για λογαριασμό της Γιουνάιτεντ. Ο Βραζιλιάνος αμυντικός μέσος της πρωταθλήτριας Ευρώπης Ρεάλ μελετά όλα όσα συμβαίνουν γύρω από την ομάδα του Τεν Χαγκ και το αν ο αγγλικός σύλλογος θα μπορέσει να ανακτήσει άμεσα το μεγαλείο του.

Συνεκτιμά την απουσία των «κόκκινων διαβόλων» από το Champions League αυτή την σεζόν και τί θα σήμαινε για εκείνον να είναι εκτός μιας διοργάνωσης που είναι μέρος της καθημερινότητάς του.

Την ίδια στιγμή, στην οντότητα της Ρεάλ δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο 30χρονος είναι από τους πλέον αξιόπιστους παίκτης της ομάδας, ότι ο Αντσελότι τον αγαπά ενώ και στα αποδυτήρια χαίρει του σεβασμού των συμπαικτών του. Όμως η... αγορά έχει τους δικούς της κανόνες και είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι του ποδοσφαίρου και η πρόταση της Γιουνάιτεντ ήρθε σε μια ιδανική στιγμή για τον σύλλογο, έστω για να μελετηθεί σοβαρά.

Οι υπεύθυνοι του συλλόγου κάνουν κι αυτοί τις σκέψεις τους. Κοιτάζουν ψυχρά την υπόθεση και βλέπουν ότι είναι συμφέρουσα, αλλά αντιπαραθέτουν την προσφορά του Βραζιλιάνου στην ομάδα.

Η Γιουνάιτεντ είναι διατεθειμένη να πληρώσει σχεδόν €80 εκατομμύρια για τον Κασεμίρο, ήτοι να διπλασιάσει τον μισθό του στη Ρεάλ!

