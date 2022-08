Ο Τόνι Κρόος αναγκάστηκε να αποχωριστεί το τυχερό ζευγάρι παπούτσια που φορούσε από το 2013!

Ο πολύπειρος μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης, Τόνι Κρόος, αναγκάστηκε να εγκατέλειψε το αγαπημένο παλιό ζευγάρι Adidas που φορούσε από τη σεζόν 2013/14!

Τον Μάιο, ο 32χρονος Γερμανός διεθνής φόρεσε για τελευταία όπως αποδείχθηκε φορά τα τυχερά του παπούτσια στη νίκη της Ρεάλ εναντίον της Λίβερπουλ στον τελικό του Champions League. Ο Κρόος φορούσε αυτό το ζευγάρι παπούτσια από την έναρξη της σεζόν 2013/2014!

Ο πολύπειρος μέσος αγαπούσε τόσο αυτά τα παπούτσια, που παρότι παρέλαβε ένα ολοκαίνουργιο ζευγάρι πριν από τον τελικό στο Παρίσι, με τις λεπτομέρειες του αγώνα, συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και της τοποθεσίας του πάνω, δεν τα φόρεσε, αλλά αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το παλιό, πιστό του παπούτσι στο «Σταντ ντε Φρανς».

Μάλιστα, ο πρώην συμπαίκτης του στη Ρεάλ, Γκάρεθ Μπέιλ, αποκάλυψε κάποτε ότι ο Κροος καθαρίζει ο ίδιος τα παπούτσια του πριν από κάθε παιχνίδι και όχι ο φροντιστής της ομάδας.

Στον τελικό του Champions League, τα παπούτσια φαίνονταν πάρα πολύ φθαρμένο όπως είναι λογικό και έτσι τρεις μήνες μετά, στον τελικό του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ, ο Κρόος εθεάθη με νέο ζευγάρι!

Toni Kroos' boots have won more Champions League titles than most of the clubs 🤭 pic.twitter.com/IODu1AY57Y

Since wearing the Adidas Adipure 11pro in 2014, Toni Kroos' pass accuracy has 𝙉𝙀𝙑𝙀𝙍 dropped below 90% in a single league or UCL campaign...



But his lucky boots got ripped in the 2021/22 Champions League final. 🥺



(@WrldSoccerShop) pic.twitter.com/EsAzzMD67c