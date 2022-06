Ο Τόνι Κρόος εμφανίστηκε με σκισμένα παπούτσια στον μεγάλο τελικό του Champions League, όμως, τον πέτυχε το στόχο του. Γιατί είχε μαζί του το μεγάλο του γούρι για να πετυχαίνει αυτό που θέλει στα μεγάλα παιχνίδια...

Ο Γερμανός, το ένα από τα μεγάλα «μυαλά» της Ρεάλ Μαδρίτης στο χώρο του κέντρου, είναι ένας εξ αυτών που ορισμένες συνήθειες, δεν τις αλλάζει με τίποτα. Κι όταν αποδεικνύονται γούρικες, τότε είναι που ο Κρόος... δεν γυρίζει το μυαλό του.

Τα λευκά ποδοσφαιρικά παπούτσια με τις μπλε λεπτομέρειες που φορούσε στον τελικό του Champions League στο Παρίσι έχουν τη δική τους ιστορία και φυσικά μόνο τυχαία δεν είναι. Είναι ακριβώς το ίδιο σχέδιο που επιλέγει να φοράει στις σημαντικές περιστάσεις, προκειμένου να έχει την τύχη με το μέρος του.

Μάλιστα, φέρεται να τα έχει αρκετά χρόνια – σίγουρα από το 2016 και μετά – ενώ, η φθορά ήταν εμφανέστατη πάνω τους. Και φυσικά διόλου τον ενοχλούσε αυτό... Αρκεί που πήρε το μεγάλο τρόπαιο στο Stade de France στις 28 του Μάη...

🍀 @ToniKroos has worn the exact same boots in every single big game he’s played in since 2016 🔍👀 pic.twitter.com/TPoekQFUPx

Toni Kroos wore these boots for the first time in 2014, he wore them a bit, so he only wears them on special occasions like in the Champions League final. 👟



These boots have crazy history! 😳 pic.twitter.com/JfVxEkcOj5