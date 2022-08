Οπαδοί που βρίσκονταν έξω από το προπονητικό κέντρο της Μπαρτσελόνα αντιλήφθηκαν την άφιξη του Φρένκι Ντε Γιόνγκ και εξαπέλυσαν προσβολές, δείχνοντας πως η στάση του με την ομάδα έχει στρέψει τους οπαδούς εναντίον του.

Ο Ολλανδός χαφ αρνείται πεισματικά να συζητήσει το ενδεχόμενο να φύγει με μεταγραφή το φετινό καλοκαίρι και προσπαθεί με χίλια ζόρια να μπει στα πλάνα του Τσάβι.

Επιπλεόν, δείχνει να μην επιθυμεί να επιστρέψει στα λιγότερα χρήματα που λάμβανε με το πρώτο του συμβόλαιο από τη στιγμή που εντοπίστηκαν παρατυπίες στο συμφωνητικό που είχε υπογράψει ως επέκταση συνεργασίας με την προηγούμενη διοίκηση στα τέλη του 2020.

Φτάνοντας στο προπονητικό κέντρο το απόγευμα της Τετάρτης, κάποιοι οπαδοί που βρίσκονταν έξω από την πύλη των εγκαταστάσεων τον αντιλήφθηκαν και άρχισαν να φωνάζουν: «Μείωσε τον μισθό σου, μαλ@@@»!

Frenkie de Jong arriving at Barcelona's training complex to screams of "lower your wages, b*tch!" from the fans.



📹 @DBR8 via @sportpic.twitter.com/699j4De61Q