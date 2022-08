Με χατ-τρικ του Άλβαρο Μοράτα λίγες εβδομάδες αφότου έληξε ο δανεισμός του στη Γιουβέντους, η Ατλέτικο Μαδρίτης διέλυσε με 4-0 τους Μπιανκονέρι σε φιλικό που διεξήχθη στο Τορίνο.

Ασταμάτητη στα φιλικά η Ατλέτικο Μαδρίτης, ασταμάτητος και ο Άλβαρο Μοράτα κόντρα στην πρώην ομάδα του. Λίγες μόλις εβδομάδες αφότου αποτέλεσε παρελθόν από τη Γιουβέντους, ο Ισπανός στράικερ επέστρεψε στο Τορίνο αυτή τη φορά ως αντίπαλος σε φιλικό με τους Ροχιμπλάνκος και τη «διέλυσε» με χατ-τρικ για το τελικό 0-4!

Στο ματς που διεξάχθηκε στο προπονητικό κέντρο της Γηραιάς Κυρίας, ο Μοράτα ήταν «καυτός» και άνοιξε το σκορ μόλις στο 10' πλασάροντας άψογα τον Σέζνι. Αφού ο Φέλιξ έχασε πέναλτι για το 0-2, το πέτυχε τελικά ο Ισπανός με το δεύτερο προσωπικό του γκολ στο 43', νικώντας κατά-κράτος τον Ντανίλο στο σπριντ και στην ντρίμπλα. Στο 62', μάλιστα, ολοκλήρωσε το χατ-τρικ κόντρα στην πρώην ομάδα του από ασίστ του Λεμάρ, για να διαμορφώσει το τελικό 4-0 ο Κούνια στις καθυστερήσεις. «Άχαστη», λοιπόν, η ομάδα του Σιμεόνε στα φιλικά προετοιμασίας, με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα ματς και συνολικά γκολ 13-1!

Álvaro Morata’s goal 🔥 That ball from João Félix 😍 pic.twitter.com/1ff9RmkQqS

What a run and what a goal by Álvaro Morata! 😍🔝 pic.twitter.com/d4fwhWPvfl