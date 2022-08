Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε τη συμφωνία της με την Socios για την πώληση του 24,5% των Barca Studios, γεμίζοντας τα ταμεία της με το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ.

Αδιάκοπη είναι η εισροή... χρημάτων στα ταμεία της Μπαρτσελόνα, αφού οι Καταλανοί συνεχίζουν να ολοκληρώνουν συμφωνίες προκειμένου να βγουν το συντομότερο δυνατό από το οικονομικό τέλμα που έχουν περιέλθει τα τελευταία χρόνια.

Η αρχή έγινε με τα 600 εκατομμύρια ευρώ που προέκυψαν έπειτα από το διμερές deal με την Sixth Street για την πώληση του 25% των τηλεοπτικών της δικαιωμάτων για τα επόμενα 25 χρόνια και πλέον σειρά πήρε η συμφωνία με την Socios.

Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα, οι Μπλαουγκράνα έδωσαν τα χέρια με την εταιρεία κρυπτονομισμάτων για την πώληση του 24,5% των Barca Studios, μέρος δηλαδή της επιχειρηματικής μονάδας λιανικής που διαθέτει το κλαμπ.

Μια συμφωνία που θα αποφέρει το ποσό των 100 εκατομμυρίων ευρώ στη Μπαρτσελόνα, η οποία πλέον αισιοδοξεί πως θα διαθέσει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους προκειμένου να δηλώσει τα νέα της μεταγραφικά αποκτήματα πριν από την έναρξη της La Liga.

FC Barcelona announces the sale of 24.5% of Barça Studios to the company https://t.co/SkC8g62KY4 for 100 million euros to accelerate the club’s audiovisual, blockchain, NFT and Web.3 strategy.



More details https://t.co/0sM9grct3L pic.twitter.com/5xcLWYg440