Ο Νεϊμάρ και οι πρώην πρόεδροι της Μπαρτσελόνα, Γιοζέπ Μαρία Μπαρτομέου και Σάντρο Ροσέλ θα δικαστούν τον ερχόμενο Οκτώβριο ως κατηγορούμενοι για οικονομικές παρατυπίες κατά τη μεταγραφή του Βραζιλιάνου στους «Μπλαουγκράνα» το 2013 από τη Σάντος. Εισήγηση της ισπανικής εισαγγελίας για διετή ποινή φυλάκισης στον Νεϊμάρ!

Δικαστικές περιπέτειες για τον Νεϊμάρ. Ο Βραζιλιάνος σταρ της Παρί Σεν Ζερμέν θα απολογηθεί ενώπιον της ισπανικής Δικαιοσύνης από τις 17 έως τις 31 Οκτωβρίου στη Βαρκελώνη ως κατηγορούμενος για οικονομικές παρατυπίες κατά τη μεταγραφή του στη Μπαρτσελόνα από τη Σάντος το καλοκαίρι του 2013. Εκτός από τον αρχηγό της «Σελεσάο» κατηγορούνται τόσο οι γονείς του όσο και οι πρώην πρόεδροι της «Μπάρτσα», Γιοζέπ Μαρία Μπαρτομέου και Σάντρο Ροσέλ.

🚨🎖️| The Catalan Court has ordered a trial against Rosell, Bartomeu and Neymar for alleged corruption. The prosecutor’s office asks for Neymar to be jailed for 2 years and Rosell for 5 years, in addition to a fine of €8.4M that Barca may have to pay. [@AdriaSoldevila] #fcblive pic.twitter.com/KON9ZeVIRT