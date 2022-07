Καταλανικός ραδιοφωνικός σταθμός διατηρεί στην επιφάνεια το θέμα της πιθανής επιστροφής του Μέσι στην Μπαρτσελόνα και αναφέρεται σε ρεπορτάζ ότι οι επαφές των δύο πλευρών συνεχίζονται κανονικά και σε πολύ θετικό κλίμα.

Ο Τσάβι μπορεί να το ξέκοψε, ο Λαπόρτα όμως φαίνεται ότι προετοιμάζει το έδαφος. Κι αν αυτό δεν γίνει φέτος, τουλάχιστον ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα θέλει να εξασφαλίσει ότι το επόμενο καλοκαίρι ο Αργεντινός «μάγος» θα καταφέρει να επιστρέψει στο αγαπημένο του «Καμπ Νόου».

Όπως αναφέρει το CatalunyaRadio, οι συζητήσεις των ανθρώπων του κλαμπ της Βαρκελώνης με τον Λίο Μέσι και την οικογένειά του συνεχίζονται αυτό το διάστημα, με απώτερο σκοπό τη νέα συνεργασία των δύο πλευρών στο άμεσο μέλλον.

Ο άλλοτε ηγέτης των «μπλαουγκράνα», πάντως, προς το παρόν σκοράρει και συνεχίζει να συνεργάζεται με τους Νεϊμάρ και Μπαπέ στην Παρί, με τον Αλ - Κελαΐφι να περιμένει πολλά από εκείνον τη νέα σεζόν...

