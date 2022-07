Τσάβι: «Δεν έχει νόημα να μιλάμε τώρα για τον Μέσι, θα δούμε στο μέλλον»

Προς το παρόν φρένο στα διάφορα σενάρια περί της πιθανής επιστροφής του Μέσι στην Μπαρτσελόνα έβαλε ο Τσάβι, δίχως όμως ν' αποκλείει οτιδήποτε για το πιο μακρινό μέλλον...

Τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν κατά διαστήματα τον θέλουν να έχει επικοινωνία με τον άλλοτε συμπαίκτη του στην Μπαρτσελόνα και να προσπαθεί να του βάλει στο μυαλό τη σκέψη του μεγάλου come-back, ωστόσο, για την ώρα ο Τσάβι το αφήνει στην άκρη. Ή φροντίζει να διώξει το ενδιαφέρον του Τύπου από την υπόθεση...

Σύμφωνα με το DeportesCope, ο κόουτς των «μπλαουγκράνα» σχολίασε για τον Αργεντινό νυν αστέρα της Παρί: «Δεν έχει νόημα να μιλάμε τώρα για τον Μέσι αφού δεσμεύεται με συμβόλαιο, οπότε είναι αδύνατον να γίνει κάτι αυτή τη στιγμή. Θα δούμε για το μέλλον... Ο Λαπόρτα απλά έχει πει ότι ελπίζει να μην έχουμε ήδη δει το τέλος του Μέσι στην Μπαρτσελόνα».

