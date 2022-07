Χαμόγελα στη μπουτίκ της Μπαρτσελόνα καθώς έχουν ξανά... W για να μπορούν να τυπώσουν το όνομα του Λεβαντόφσκι στις φανέλες, μετά την εξάντληση του γράμματος πριν από μερικές μέρες!

Με περίσσια χαρά, αλλά και διάθεση αυτοσαρκασμού, η Μπαρτσελόνα έδειξε περήφανα πως πλέον μπορεί να διαθέσει ξανά προς τον κόσμο τις εμφανίσεις της ομάδας με το όνομα του Λεβαντόφσκι στην πλάτη.

Ο Πολωνός σούπερ στράικερ μετακινήθηκε στους «μπλαουγκράνα», όμως, δεν κατάφεραν όλοι οι οπαδοί που ήθελαν να εξασφαλίσουν τη φανέλα του, να τυπώσουν το όνομα και τον αριθμό του.

Το W είχε εξαντληθεί και έπρεπε να κάνουν όλοι υπομονή, η οποία όμως πλέον τελείωσε και στη μπουτίκ του συλλόγου με χαμόγελο ξανατυπώνουν τις εμφανίσεις του «Λέβα».

Great expectation to get Lewandowski’s jersey at the FCB Store pic.twitter.com/pXgR8IdIJ7