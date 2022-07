Προς το παρόν όσοι θέλουν να προμηθευτούν φανέλες του Λεβαντόφσκι από την μπουτίκ της Μπαρτσελόνα θα πρέπει να κάνουν υπομονή, αφού... ξέμειναν από το γράμμα W!

Η μεταγραφή του Πολωνού στην Μπαρτσελόνα έχει ενθουσιάσει τους οπαδούς των «μπλαουγκράνα» που βλέπουν ότι το φετινό καλοκαίρι ο Τσάβι προσπαθεί να δυναμώσει ξανά τον σύλλογο και να τον κάνει τρομερά ανταγωνιστικό στο χορτάρι προκειμένου η επαναφορά στη διεκδίκηση τίτλων να γίνει άμεσα.

Στη μπουτίκ της ομάδας ναι μεν υπάρχει διαθέσιμη η νέα φανέλα, αλλά όσοι ήλπιζαν να τυπώσουν και το όνομα του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στην πλάτη, προς το παρόν θα πρέπει να περιμένουν για λίγες μέρες.

Ο λόγος; Όπως εξηγούσε υπάλληλος του καταστήματος, ξέμειναν από το γράμμα W κι έτσι δεν μπορούν να βάλουν το όνομα του νέου ποδοσφαιριστή της ομάδας στο μηχάνημα που κολλάει στην πλάτη το τύπωμα με τον αριθμό.

Barcelona have really run out of the letter W because of Lewandowski 😅



(via @forcabarca_ar) pic.twitter.com/1RjU8KRI9c