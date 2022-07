Γνωστοί για το καυστικό τους χιούμορ οι διαχειριστές του λογαριασμού της Σπάρτακ Μόσχας στο twitter ξαναχτύπησαν βάζοντας στο στόχαστρο την Μπαρτσελόνα!

Λίγες μόνο ώρες έχουν περάσει από την ανακοίνωση του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι από την Μπαρτσελόνα. Το μεταγραφικό σίριαλ του καλοκαιριού είχε αίσιο τέλος για τον Πολωνό που επιθυμούσε διακαώς να φύγει από την Μπάγερν Μονάχου και να ενταχθεί στις τάξεις των «μπλαουγκράνα». Ωστόσο από την στιγμή που επισημοποιήθηκε η μεταγραφή τα σχόλια, κι οι ειρωνείες για την οικονομική κατάσταση των Καταλανών έχουν κατακλύσει το διαδίκτυο.

Στο χορό των... memes και η Σπάρτακ Μόσχας, που τον τελευταίο καιρό μάς έχει συστηθεί μέσω του καυστικού της χιούμορ. Το πρώτο «χτύπημα» ήρθε με την περίπτωση του Σαντιό Μανέ. Οι Ρώσοι πρότειναν μερικά... εναλλακτικά μπόνους στη Μπάγερν Μονάχου, της οποίας -θυμίζουμε- η πρώτη πρόταση για τον Σενεγαλέζο περιελάμβανε «γελοία» (όπως φέρεται να τα χαρακτήρισε η Λίβερπουλ) μπόνους.

Εν συνεχεία, η ρωσική ομάδα σχολίασε την αδυναμία του Κριστιάνο Ρονάλντο να βρει σύλλογο παρά την επιθυμία του να αποχωρήσει από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ποστάροντας μια δήθεν συνομιλία της με τον Πορτογάλο στην οποία τον απορρίπτει. Και τώρα οι Ρώσοι ανάλαβαν την Μπαρτσελόνα και τη δεινή της οικονομικά θέση.

Πιο συγκεκριμένα η Σπαρτά δημοσίευσε ένα Gif, το οποίο συνόδεψε με την εξής ατάκα: «Εμείς όταν η Μπαρτσελόνα θέλει να αγοράσει τον Μόουζες χρησιμοποιώντας φανταστικά χρήματα σε δόσεις έως 2438»!

Δείτε το:

Us when Barcelona wants to buy Moses using imaginary money with payments structured till 2438: pic.twitter.com/26p6lH5vp4